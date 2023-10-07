Türkiye'de Filistinlilere destek gösterisi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, yaptığı açıklamada, bugüne kadar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını meydanlarda telin ettiklerini belirterek, "İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu" diye konuştu.

Afyonkarahisar

AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısı yaptı.

AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir sevinçle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen büyük başarıyı kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Operasyonun sadece İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğuna işaret ederek, "Cenabıhak, İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Siirt

Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camii'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.

Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail’in kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlettiğini söyleyen Kalkan, "Müslümanlar olarak İsrail’in bu vahşetine 'Dur' demenin zamanını gelmiştir. Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için burada toplandık." dedi.

Basın açıklamasının ardından dua okundu.

Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.

[Fotoğraf: AA]

Adana

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı öncülüğünde, Ulu Cami önünde düzenlenen gösteriye Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri katıldı.

Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkına ve topraklarına yönelik uygulanan sistematik işgal ile katliamın bir asırdan uzun süredir devam ettiğini belirtti.

AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz ve Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut Eraslan'ın konuşmasının ardından gruptakiler bir süre slogan atıp yürüyerek olaysız şekilde dağıldı.

Kocaeli

Yatsı namazı çıkışında Fevziye Camii avlusunda toplanan, Filistin bayrak ve atkıları taşıyan grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın da katıldığı gösteride, Platformun dönem başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, basın açıklaması yaptı.

Akbulut, Filistinlilerin yıllardır İsrail ablukası nedeniyle topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Uzun yıllardır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Akbulut, "Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz." dedi.

Gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Dernek Başkanı Baki Öncel, İsrail'in uzun yıllardır çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan Filistinli Müslümanları katlettiğini ve yurtlarından zorla çıkardığını belirterek, mazlum sivillerin bu duruma "dur" demek için ayağa kalktığını belirtti.

Öncel, İsrail güçlerince işgal edilen yerleşim yerlerine getirilen Yahudi yerleşimcilerin aynı zamanda silahlandırıldığına dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulunan Öncel, şöyle konuştu:

"Bugün dua vaktidir. Hepimiz, çoluk çocuk, genç, ihtiyar dua etmeliyiz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz, ülkemiz için çok dua etti. Biz de hem kendi askerlerimize hem de Filistin Müslümanlara dua edeceğiz. Süreç ilkleri barındırmaktadır. İlk defa bir saldırıya karşılık olarak değil, doğrudan ilk saldırı hareket tarafından yapıldı. Gazze kapısında, yerleşim yerlerinde, Yahudilerin yaşadığı alanlarda kontrolün sağlanması bunu göstermektedir. Filistin bu saldırı için yoğun mühimmat kullandı ve işgalciler yerleşim yerlerini terk etmeye başladı."

Daha sonra katılımcılar Filistin'e destek için dua etti.