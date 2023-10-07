Iğdır'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 10 yaralı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Kars- Iğdır kara yolu Yaycı köyü girişinde öğrencileri taşıyan Serkan Abakay araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan devrilen öğrenci servisindeki 8 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 10 kişi, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars- Iğdır kara yolu, hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle açıldı.