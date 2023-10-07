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Sağlık
AA 07.10.2023 19:00

Gaziantep Şehir Hastanesi pazartesi hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 9 Ekim itibarıyla hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Gaziantep Şehir Hastanesi pazartesi hasta kabulüne başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yeni yapılan Gaziantep Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastane görüntülerinin yer aldığı videoya da yer veren Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesi, pazartesi hasta kabulüne başlıyor. 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye sahip." bilgisini verdi.

Hastanenin 638 bin metrekare kapalı alanı olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Kampüsü, özellikli hizmet birimlerini de içeren Gaziantep Şehir Hastanesinde, Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, kapsamlı Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunacak olan Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi, Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunmakta. Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun."

 

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Fahrettin Koca Gaziantep Sağlık Bakanlığı
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