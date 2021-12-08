Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaada batısında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmeni ada üzerinden kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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