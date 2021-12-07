Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 23:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bitez Mahallesindeki mandalina bahçesinde, 8 metre derinliğinde içi su dolu kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, kuyuya inerek kediyi çıkardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
Kedinin sahibi çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
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