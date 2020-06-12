Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 42 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
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