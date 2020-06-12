Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Sürüklenen araçlar nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Balkon demirini kesip mahsur kalan ailesini kurtardı

Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula ile çocukları Zeynep ve Elif apartmandaki su birikintisi nedeniyle kapıyı açamadığı için evde mahsur kaldı. Daha sonra eve gelen baba Burhan Kula, sular altında kalan evin balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

Ayrıca, Keçiören ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle Belediyeye şu ana kadar 800 başvuru yapıldığı ve tüm birimlerin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çorum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Çorum'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan, yaklaşık iki saat süren sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile alt geçitlerdeki su birikintileri yüzünden sürücüler ve yayalar güçlük çekti, arızalanan araçlar yolda kaldı.

Doludan araçlarını korumak isteyenler, kapalı pazar yerleri ve otoparklar ile akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi, araçlarının üzerine battaniye, bez, karton ve minder örttü.

[Fotoğraf: DHA]

Araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum-Samsun kara yolunun Konaklı mevkiinde trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Tekirdağ'da araçları battaniye ile korudular

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak ve dolu bazı bahçelere zarar verdi.

Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Dolu yağışının ekili alanlar ve seralara ise zarar vermediği öğrenildi.

Bursa'da yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gün boyu devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ve işçi servisleri yolda kaldı. Ağaç İşleri Sanayisi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.

Kütahya'da sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin duvarları çöktü, tarım alanları zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe merkezinde en çok zarar gören Hasantepe Mahallesi'nin Muhtarı Halil Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kadar dolu yağışını ilk defa görüyorum. Hem evimin avlu duvarı göçtü hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastı." diye konuştu.

Aracının tavanının doludan zarar gördüğünü anlatan mahalle sakinlerinden İsmail Ölmez, 30 yıldır ilçede yaşadığını bu kadar uzun süre devam eden dolu görmediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Nevşehir'de sağanak sonrası dere taştı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi Kavacık mevkiindeki dere akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle taştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, yolları kapladı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası taşan dere yatağı nedeniyle bazı evleri su bastığı öğrenildi.

Burdur'da ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Türkiye’nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’luk kısmının karşılandığı İnsuyu Ovası’nda ise dolu şeklinde etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu 3 bin dönüm ekili alanda büyük zarara yol açtı.

[Fotoğraf: DHA]

Çatağıl Köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç, bölgede 5 bin dönüm arazide ekim yapıldığını ve yeni yeni yeşerdiğini vurgulayarak "Bugün de dolu yağışı nedeniyle zararımız büyük. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda büyük zarar var." diye konuştu.

Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

Kastamonu'da akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak etkili oldu, merkeze bağlı Eymir köyü ile Devrekani ilçesinin Örenbaşı, Bozkocatepe, Bıngıldayık, Çatak, Habeşli, Selahattin, İnciğez köyleri ve Mütevelli Mahallesi'nde dolu yağdı.

[Fotoğraf: AA]

Dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini kent merkezine bağlayan kara yolunun Hacıhasan mevkiinde doluya yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı

Iğdır’da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sonrası şimşekler geceyi aydınlattı.

[Fotoğraf: İHA]