Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan ve daha öncesinde yıkılacak okullar kapsamında karar alınan Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi’nde yangın çıktı.

Boş okulun depo kısmından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak görülen ve bir süre önce boşaltılarak yıkım aşamasına geçilmesi beklenen okulda çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.