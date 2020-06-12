İstanbul D100 Karayolu yan yol Ankara istikameti Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında, 34 CYE 952 plakalı otomobilin sürücüsü Turgay Kolcu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralıya ilk müdahale raylarda yapıldı

Olay yerine giden polis ekipleri yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada Yenikapı'dan 00.00'da son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Bir süre bekleyen metro ise otomobilin kaldırılmasıyla yoluna devam etti.

Kazada parçalanan demir korkuluklar ile metro rayı, sabah saatlerinde onarım ve bakım çalışmasına alınacak.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.