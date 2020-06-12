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4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Haziran'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı, Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda Ö.Y, H.Y, O.M, S.C, S.C, R.Y, H.E, M.Y, F.M. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.
Etiketler: çankırı uyuşturucu operasyonu tutuklama narkotikSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 01:27
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