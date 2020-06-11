Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak’ta bir kişi, ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı
Uşak'ta, psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen bir kişi, kendisine müdahale etmek üzere yaklaşmaya çalışan 2 bekçi ve 1 polis memuru ile çevrede bulunan 2 kişiyi ateş açarak yaraladı.
İstasyon Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen İ.S'nin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri yönlendirildi.
Bu sırada elinde av tüfeği bulunan İ.S, kendisine müdahale etmek üzere yaklaşmaya çalışan 2 bekçi ve 1 polis memuru ile çevrede bulunan 2 kişiyi ateş açarak yaraladı.
Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Tüfeğiyle teslim olan İ.S. gözaltına alındı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: uşak istasyon mahallesi silahlı saldırıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 23:34
Son Haberler
- 00:07
- 23:59
- 23:51
- 23:16
- 23:06
Sıradaki Haber
Konya'da drift yapan sürücüye 7 bin 354 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz