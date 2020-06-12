Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vize ilçesinde bulunan Namık Kemal Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda COVID-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, "COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçemiz Namık Kemal Mahallesi'nde karantina uygulanması kararlaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

Karar üzerine polis ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla da vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Manisa’da 1 apartman karantinaya alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Salihli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30 nolu kararı ile Seyrantepe Mahallesi 155 Sokak Algül Apartmanı No:1 adresindeki apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Açıklamada “İlçemiz Seyrantepe Mahallesi 155 Sokak Algül Apartmanı No:1 adresindeki apartmanda yaşayan tüm vatandaşların temaslı olması nedeniyle ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 11.06.2020 tarihi saat 24:00’dan itibaren 25.06.2020 saat 24:00’a kadar 14 (ondört) gün süreyle acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında ilgili Yasa hükümlerine göre cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.“ denildi.

Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bazı vatandaşlarda yapılan testlerde COVID-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Bunun üzerine merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir işyerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu.

Söz konusu adreslerde filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, adreslere 24 Haziran'a kadar giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.