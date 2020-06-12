Valilikten yapılan açıklamada, huzur ortamı, kamu düzeni, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların, yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 19. maddesi gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, il sınırlarında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 9 Haziran saat 00.01'den, 23 Haziran saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."