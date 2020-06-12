Uşak’ta bir kişi, ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansın bir şüpheli tarafından çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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