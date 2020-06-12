Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da ambulans çalan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şişli'de hastane önünden ambulans çalındı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans, kısa sürede şüpheliyle birlikte yakalandı.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansın bir şüpheli tarafından çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Hastane önünden ambulansı alarak kaçan zanlı, Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise bağlı bulunduğu hastaneye teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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