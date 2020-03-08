Avrupa hayaliyle Yunanistan sınırına akın ettiler. Ancak Yunan polisi sığınmacıları sınırından uzaklaştırmak için şiddet kullandı. Türkiye de bu duruma seyirci kalamadı.

Türkiye Yunanistan sınırı 212 kilometreden oluşuyor. Sınır hattında 23 sınır karakolu 8 bölüm görev yapıyor. Yunanistan'ın sağınmacılara itme yapmasına karşı ilave olarak bin tam donanımlı özel harekat polisi göreve başladı.

Avrupa Birliği, uluslararası hukuku hiçe saydı. Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşle üç sığınmacı daha yaralandı. Yaralanan sığınmacılara ilk müdahaleyi Edirne İl Sağlık Müdürü yaptı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Tam donanımlı polis timleri, Meriç nehrindeki kritik noktalara ulaştı. Özel harekatçılar, sınırdaki tel örgülü bölgeleri kontrol altında tutacak. 200 kilometrelik Meriç nehri de zodiak botlarla boydan boya denetleyecek.