Havalar ısındı, yurdun büyük bölümünde güneş açtı.

TRT Haber'e konuşan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bugün ülke genelinde yağış beklenmediğini, akşam saatlerinde Edirne'de, yarın ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi.

Ege'ye fırtına uyarısı

Ege'de cumartesi akşamından itibaren rüzgar da kuvvetlenecek.

Uzmanlar pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İzmir'de pazartesi, Ankara ve İstanbul'da salı günü yağmur bekleniyor

Yağışlı havanın İzmir'de pazartesi günü, Ankara ve İstanbul'da da salı günü etkili olacağını aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar ve pazartesi günü Başkentte yağış beklemiyoruz, günün en yüksek sıcaklığı 20-22 derece olacak. Salı günü ise sağanakla birlikte başkentte sıcaklık 17 dereceye düşecek. İstanbul'da da yine pazar ve pazartesi yağış beklemiyoruz, salı günü ise yağışla birlikte sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. İzmir'de pazar günü yağış yok, sıcaklık 22 derece olacak. Pazartesi ve salı yer yer gök görültülü sağanak kendini gösterecek. Pazartesi 23, salı günü ise sıcaklık 18 dereceye düşecek."

Hava sıcaklıkları yağışla birlikte düşse de, yeni hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.