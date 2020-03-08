Bolu'da Alpağutbey Mahallesi 204. Sokakta, Mehmet Karasu isimli vatandaş, evine gittiği sırada dengesini kaybederek yok kenarında bulunan sulama kanalına 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Yaklaşık 30 santimetre su seviyesinin olduğu sulama kanalında düşerek ayağından yaralanan Karasu, yatar pozisyonda kaldığı için kanaldan çıkmayı başaramadı.

Kanaldan çıkamayan Karasu, çevredekilere duyurabilmek için yüksek sesle yardım istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Köpeğini gezdirirken hayat kurtardı

Karasu’nun kanala düştüğü caddede köpeğini gezdiren Bora Aydın isimli vatandaş, yardım çığlıklarının geldiği yöne gitti.

Sesin sulama kanalından geldiğini farkeden Aydın, yaşlı bir vatandaşın kanalda yaralı halde yattığını gördü. Aydın’ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Merdiven yardımıyla sulama kanalına inen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karasu, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Karasu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.