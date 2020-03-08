Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da yoğun sis sürücüleri zorladı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü kentte göz gözü görmedi.
Gece saatlerinde kentte etkili olan yoğun sis, ulaşımı etkiledi.
Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.
[Fotoğraf: AA]
Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşen yolda araç kullanmakta zorlanan vatandaşlardan Halil Tuncer, Ağrı'da ilk kez bu kadar yoğun sis gördüklerini söyledi.
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