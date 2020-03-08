Haber Giriş: Kaynak: AA
13 yaşındaki Rojin'in imdadına ambulans uçak yetişti
[Fotoğraf: AA]
Acil sağlık problemi yaşandığında devreye giren ambulans uçaklar, bir kez daha hayat kurtarmak için havalandı. Van'da kronik akciğer hastası Rojin Özmen, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen, akciğer rahatsızlığı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanenin pediatri yoğun bakım servisinde kronik akciğer hastalığı tanısı konulan Özmen, ileri tetkik gerektiği için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Rojin Özmen, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ve Van Ferit Melen Havalimanına inen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Etiketler: Van ambulans uçak kronik akciğer hastalığı Rojin ÖzmenSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 03:41
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