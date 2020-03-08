Ordu'nun Fatsa ilçesinde, S.Ç. idaresindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, Demas Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekipleri, İlişe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakup İlişe'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü S.Ç. ise gözaltına alındı.

Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

E.A. idaresindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, Nazilli - Aydın kara yolu Eğrek Kavşağı'nda Musa Çelik'in kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı.

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İsmail Kavalcı idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 2. kilometresindeki Karabulak kavşağında, Durmuş Ali Karalı yönetimindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Savrularak kavşaktaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanın bulunan Erkan Doğru yaralı kurtuldu.

[Fotoğraf: AA]

Hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Ali Karalı ile Bekir Karalı, Ayşe Karalı, Sadegül Karalı, Murat Karatosun, Esra Acar, Hacer Sude Acar, Abdullah Acar yaralandı.

Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kavalcı'nın cenazesi de incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

İstanbul'da polisten kaçan minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda polis, 34 AG 0384 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan G.A. yönetimindeki minibüsle kaçmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Kovalamacanın sürdüğü 10. Yıl Caddesi'nde G.A'nın kontrolünü yitirdiği minibüs, E.K. yönetimindeki 81 AAE 532 plakalı otomobile çarparak durdu.

Sürücü alkollü çıktı

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü G.A'nın 1.22 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

G.A. gözaltına alınırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Şehit Yunus Keskin Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 AAT 472 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken ara sokaktan çıkan Aydın M. yönetimindeki 20 ABJ 482 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 20 AAT 472 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Aydın M.'nin kullandığı otomobildeki Deniz M. yaralandı. Yaralı şahıs ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.