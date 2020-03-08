Esenler Oruçreis Mahallesi 590. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, kısa süre içinde büyüyerek gecekondunun tamamını sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Kullanılamaz hale gelen gecekonduda çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.