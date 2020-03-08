Haber Giriş: Kaynak: İHA
Esenler'de çıkan yangın gecekonduyu kül etti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenler’de tek katlı gecekondunun çatısında çıkan yangının kısa süre içinde büyümesinden dolayı, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Esenler Oruçreis Mahallesi 590. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın, kısa süre içinde büyüyerek gecekondunun tamamını sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
Kullanılamaz hale gelen gecekonduda çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: yangın itfaiye İstanbul gecekondu yangınıSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 06:50
Sıradaki Haber
Yeni haftada sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz