Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları Türk karasularına itmeye çalışan bir Yunan askeri botu Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kovalandı. Nefes kesen yakın takip sonucunda Yunan botu, Türk karasularından çıkarıldı.

Yunanistan kuvvetleri sığınmacı botlarına insanlık dışı saldırılarda bulunuyor. Sığınmacı botları, çubuklarla deliniyor Türk tarafına geri itiliyor. İzmir Bademli açıklarında da göçmenleri Türk tarafına iten bir Yunan botu, Sahil Güvenlik ekiplerinin takibine takıldı.

Nefes kesen takip sırasında iki bot arasında yalnızca bir kaç santimetre vardı. Yunan botu tüm hızıyla takipten kurtulmaya çalıştı, başaramadı.

Yunan boyu, Sahil Güvenlik ekibinin takibi ile Türk karasularından çıkarıldı ve takip sona erdi.

O anlar hem Yunan hem de Türk tarafından görüntülendi.