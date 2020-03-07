Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde, 700 polisin katılımıyla yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 95 zanlıdan 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

700 polis operasyona katıldı

Aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 700 polisin katılımıyla Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalanmış, 47 bin lira değerinde dijital materyal ele geçirilmişti.