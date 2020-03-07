İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin kullanabilmesi için alternatif güzergahlar da belirlendi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
- Taksim Meydanı-İstiklal Caddesine bağlanan yol,
- Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış,
- Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi,
- Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi,
- Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi,
- Yeni Çarşı Caddesi,
- Kumbaracı Yokuşu,
- Turnacıbaşı Caddesi,
- Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti,
- Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti
Alternatif güzergahlar
Vatandaşların kullanabilmesi için alternatif güzergahlar, Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.
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