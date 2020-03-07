Giresun Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.

Öğrenciler 2017 yılında bir öğrenci birliği kurdu. Her gün okul çıkışı bir araya gelen öğrenciler fındığı kabuğundan ayırdı ve kavurdu. 3 yılda 16 bin paket fındık satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 16 bin lira bağışta bulundu.

Öğrenciler ilk sene bin lira, ikinci sene 5 bin lira, üçüncü sene de 10 bin lira hedefini gerçekleştirdi.

Öğrenciler mutluluklarını TRT Haber ile paylaştı

Altın madalya beratı verilen öğrenciler mutluluklarını TRT Haber ile paylaştı:

"Hedefimiz vardı. Hedefimize de ulaştık çok şükür. Şimdiye kadar böyle değerli bir ödül almamıştım. Çok mutlu oldum"

Öğrencilerin bu çabası da vakıf yöneticilerini de mutlu etti.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, "Vakfımızın asıl görevi milletimizle gönül bağı kurmak. İşte bu gençlerimizle bu gönül bağını kurduk. Pırıl pırıl bu gençlerin yapmış olduğu çalışma karşısında, eğilmekten başka söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Bu yılki hedef 15 bin

Giresunlu öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bu yılki bağış hedefi ise 15 bin lira.