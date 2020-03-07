Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bahar yüzünü gösterdi
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde artacağı, salı günü yağışlı sistem ile birlikte bir miktar azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 10:18
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