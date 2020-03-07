Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan taraftaki diğer gecekonduya da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: İstanbul Akşemsettin eyüpsultan gecekondu yangınıSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 03:04
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