Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan taraftaki diğer gecekonduya da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.