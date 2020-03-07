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Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Mut ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki servis minibüsü, Mut-Silifke kara yolu Köselerli Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Ali Eski idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinde Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski'nin, İdlib'de görevli sözleşmeli er olduğu ve Mut ilçesinde bulunan ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.
Etiketler: Mersin trafik Kazası servis minibüsü Mut otomobilSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 01:20
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