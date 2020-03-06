Konya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üstünler Mahallesi'nde bulunan sazlık mevkiinde ticari amaçlı yasa dışı sülük avlayan F.B., C.K. ve İ.K.'yı avladıkları sülüklerle birlikte yakalandı.

Bidon içerisine konulan sülükler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak tekrar doğaya bırakıldı. 3 kişiye kişi başı 73 bin 747 lira olmak üzere toplam 221 bin 241 lira idari para cezası kesildi.