MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına dayanan sığınmacıların yaşadıklarını anlatarak, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.

Bahçeli, sınırda mağduriyet yaşayan sığınmacılar için yardım talimatı verdi ve partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ve ülkü ocakları harekete geçirdi.

MHP, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen binlerce sığınmacı için kıyafet, ayakkabı, temel gıda malzemeleri içeren koliler hazırlattı. 3 tır dolusu yardım malzemesi, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başladı.

Seyyar kreş hazırlandı

Bahçeli, özellikle sınır kapılarında bekleyen 0-10 yaş arası çocukların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Çocuklar için seyyar kreş hazırlandı. Sınırdan Yunanistan'a geçmek isteyen ailelerin çocukları, günlerini burada geçirebilecek.

Kreşte, Edirne Ülkü Ocaklarında görevli üniversite öğrencileri gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Öğrenciler, sığınmacı çocuklarla oyunlar oynuyor, okul öncesi eğitime dair etkinlikler yapıyor.