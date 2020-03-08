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Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 07.21'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,9 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.
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