Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma tekrar açıldı.
Hakkari Yüksekova’da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede dün kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üssün yolu ulaşıma kapandı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri hemen harekete geçerek çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, yer yer yarım metreyi aşan karlar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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