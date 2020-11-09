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Gaziantep'te tedbirlere uymayan 834 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep’te yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 834 kişiye para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.
Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi.
Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:45
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