Haber Giriş: Kaynak: İHA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Gözebaşı köyünün Kerge mevkiinde define arayan kişilerin olduğu bilgisini alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan kişiler jandarma karakoluna götürülürken, olay yerinde 2 kürek, 1 plastik kova, 1 jeneratör, 1 hilti, 6 hilti ucu, 1 spiral, 25 metre kablo, 8 metal çubuk ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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