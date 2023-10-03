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Türkiye
DHA 03.10.2023 10:36

Yüksek sesle müşteri çekmek isteyen pazarcılara ceza

Antalya'daki semt pazarlarında, "Domatese gel", "Abla sulu limon", "Diyarbakır karpuzu", "Çengelköy hıyarı" gibi sözlerle yüksek sesle müşteri ilgisini çekmek isteyenlere, bağırarak gürültülü ve rahatsız edici satış yapanlara 1295 lira ceza kesiliyor.

Yüksek sesle müşteri çekmek isteyen pazarcılara ceza
[Fotograf: DHA]

Semt pazarlarında insanların dikkatini çekmek için esnafın 'Gel ablacım gel, seç seç seç, almayan bin pişman' gibi bağırmaları, uzun süredir yasaklandı.

Satışlarını canlandırmak için slogan atan, mani ve şarkılarla rahatsız edici bağıran esnafa, 1295 lira ceza kesiliyor.

Belirli günlerde kurulan ve herkesin uğrayıp sokak alışverişini yaptığı pazarlarda, pazarcının 'Domatese gel', 'Abla sulu limon', 'Diyarbakır karpuzu', 'Çengelköy hıyarı' gibi sözlerle bağırdığı dönem, sona erdi.

Yüksek sesle müşteri çekmek isteyen pazarcılara ceza

Zabıta uyarı anonsu yapıyor

Antalya'daki pazarlarda denetim yapan zabıta, günün belirli saatlerindeki anonslarla, esnafa 'Yüksek sesle satış yapmak yasaktır' uyarısı yapıyor.

Esnafın insanları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlar arasında gezerek inceleme yapan zabıta, etiket ve fiyatlandırma, tezgah sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara ceza uyguladı.

Yüksek sesle müşteri çekmek isteyen pazarcılara ceza

19 pazarcıya ceza uygulandı

Konyaaltı ilçesindeki pazar yerlerinde zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uyguladı.

Yönetmeliğe göre, rahatsız edici satış yapan pazar esnafına 1295 lira ceza kesildi. Aynı kabahatle yıl içerisinde 3 ceza alınması halinde pazarcılara 3 hafta tezgah açmama cezası veriliyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde etiket bulundurmamak, tezgah sınırına uymamak, rahatsız edici şekilde satış yapmak, küsuratlı fiyatlandırma ile tartıda ve satılan üründe gramaj eksikliğini inceliyor. İlçede bu yıl 19 pazarcıya rahatsız edici şekilde satış yapmaktan ceza uygulandı.

Pazar esnafından Süleyman Atmaca, "Eskiden bazı esnaf bağırdığında çevredekiler sesi duyup, pazara gelirdi. Bazıları bağırmayı abarttığı için yasaklanmıştır. Rahatsız etmeden bağırmakta sakınca görmüyorum. İnsanlar rahatsız olduğu için uygulanıyor. Bazı belediyeler uyguluyor, bazıları uygulamıyor" dedi.

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