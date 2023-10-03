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Türkiye
AA 03.10.2023 10:18

Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik iki ayrı soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 9'u yakalandı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Ankara genelinde farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak gizli yöneticilerle iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i ihraç edilmiş binbaşı, 8'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü 2010-2016 arasındaki bazı merkezi sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010'da yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturmasında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde erişilen sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespiti üzerine 1, 2012 ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yapılarak FETÖ üyelerinin avantajlı şekilde sınavı kazandığının belirlenmesi üzerine de eski askeri öğrenci 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilenlerden 9'u yakalandı.

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