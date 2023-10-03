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Türkiye
DHA 03.10.2023 10:25

Takiple durdurulan minibüslerden 21 düzensiz göçmen çıktı

Adana’da sürücülerinin polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takiple durdurulan 2 minibüsteki 21 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler ise tutuklandı.

Takiple durdurulan minibüslerden 21 düzensiz göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldıkları 2 minibüsü, uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüler polisin ihtarına uymadı.

Ekiplerin takibiyle kısa sürede önleri kesilerek durdurulan araçlarda, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler E.A. ile Y.O. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile Y.O., mahkemece tutuklandı.

Araçlara da el konulup, ‘korsan taşımacılık yapmak’ suçundan 32 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.

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