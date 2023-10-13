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Türkiye
İHA 13.10.2023 09:54

Yukarı çekilen sepet vatandaşın üzerine düştü

İstanbul Esenyurt'ta, sepet yardımıyla 5'inci kata çıkarılmak istenen sepet, ipin kopması sonucu malzemenin altında akrabasıyla sohbet eden kişinin üzerine düştü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Depo Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aldığı erzakları 5'inci kattaki evine çıkarmak isteyen şahıs, ürünleri demir bir sepete koydu.

Bağlanan iple yukarı çekilen sepet, ipin kopması sonucu yere düştü. Malzemelerin bir kısmı, o sırada akrabasıyla birlikte hava almak için dışarı çıkan Ümit Uçar'ın üzerine geldi.

Ölümden dönen Uçar, düştüğü yerden arkadaşlarının yardımıyla kalkarak sandalyeye oturdu.

Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken, ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uçar'ın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi.

"Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı, ölümden döndü"

Yaralanan Ümit Uçar’ın akrabası Kaan Uçar, konu ile ilgili "Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs, bir sepetin içinde ip veya halat ile malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durdukları yere düşüyor. Malzeme, yeğenimin omzuna geliyor. Omza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, kolu ise kırık. Şu an evinde dinleniyor. Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü" dedi.

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