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Türkiye
AA 13.10.2023 08:00

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.00'den itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak, ihtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

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