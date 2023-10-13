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Türkiye
AA 13.10.2023 09:32

Nevşehir ve Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli adliyede

Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

Nevşehir ve Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli adliyede

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 40'ı sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 42'si ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 10 Ekim'de Niğde ve Nevşehir kent merkezleri ile bazı ilçe ve beldelerde 82 şüpheliye ait 86 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı 340 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 82 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 hassas terazi, 11 ruhsatsız tabanca ile 119 fişek ele geçirilmişti.

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