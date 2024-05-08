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Türkiye
AA 08.05.2024 13:15

Yük treninin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü trenin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sahil yolu mevkiindeki demir yolunda yürüyen bir kadına kömür taşıyan yük treni çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra yakınlarının haber alamadığı demans hastası Şükran Bayhan olduğu anlaşıldı.

Cenaze, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Bayhan'ın oğlu Cankurt Bayhan, üzüntü yaşadı. Bayhan'ın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmenlik yaptığı ve hasta annesine bakabilmek için tayin istediği öğrenildi.

Makinistin ifadesine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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