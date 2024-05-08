Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ağrı'da hafta boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Ağrı ile Iğdır arasında buluna 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı.

Kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.

Ardahan'da soğuk hava etkili

Kentte 1 haftadır soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklığının dün gece sıfır dereceye düşmesiyle, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Baharla birlikte yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlardaki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.