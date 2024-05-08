Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA-AA 08.05.2024 13:02

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: DHA]

Ağrı'da hafta boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Ağrı ile Iğdır arasında buluna 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı.

Kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.

Ardahan'da soğuk hava etkili 

Kentte 1 haftadır soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere kar yağdı.

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının dün gece sıfır dereceye düşmesiyle, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Baharla birlikte yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlardaki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

ETİKETLER
Ardahan Iğdır Ağrı Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
META hakkındaki rekabet soruşturması sonlandırıldı
14:02
İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan işçilerin ailelerine taziye ziyareti
13:59
Afganistan, 5 Çinlinin öldüğü intihar saldırısının topraklarında planlandığı iddiasını reddetti
13:57
Gazze'de 34 bin 844 kişi katledildi
13:37
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
13:36
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi
Refah'ta yaşayan Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
Refah'ta yaşayan Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Ulusal Staj Programına yoğun ilgi
Ulusal Staj Programına yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ