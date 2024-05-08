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Türkiye
DHA 08.05.2024 11:47

Kamyonette 20 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette 20 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kamyonette 20 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı
[Fotograf: DHA]

Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde, Akyarlar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 20 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyonetteki organizatör şüphelileri M.K., Ş.K., B.U., A.U. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçak göçmenleri İzmir'den getirip önce dikkat çekmemek için bir otele yerleştirdikleri, ardından da Yunan adalarına geçişleri için tekneye bindirmek üzere sahile götürürken de jandarmalar tarafından suçüstü yakalandıkları belirlendi.

Kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelileri ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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