Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2024 10:23

Yenice'nin iki köyünde muhtarlık seçimleri yenilenecek

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlıklar için 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yenice'nin iki köyünde muhtarlık seçimleri yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.

Seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği nedeniyle alındığı öğrenilen karara göre, her iki köyde muhtarlık için 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.

Seçim sonuçlanıncaya kadar Çırpılar ve Sarıçayır köylerindeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerine devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Seçim YSK Çanakkale Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Malatya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek
11:07
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
10:56
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün
10:51
Sanders'tan "kampüslerde antisemitizmi, Müslüman karşıtlığını kınayan" karar teklifi
11:04
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor
10:38
İsrail, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu
Kızılırmak Deltası'nda özgürce koşan yılkı atları
Kızılırmak Deltası'nda özgürce koşan yılkı atları
FOTO FOKUS
İngiliz doktor TRT Haber'e konuştu: Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedi tarif edilemez
İngiliz doktor TRT Haber'e konuştu: Gazze'deki çocukların yaşadığı trajedi tarif edilemez
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ