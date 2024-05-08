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Türkiye
AA 08.05.2024 10:11

49 ilde "MAHZEN-40" operasyonu: 127 gözaltı

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.

49 ilde "MAHZEN-40" operasyonu: 127 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde düzenlenen Mahzen-40 operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.


 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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