Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu
Bir yük gemisi Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturdu. Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), bir yük gemisinin İstanbul'da karaya oturduğunu duyurdu.
Geminin kurtarılma çalışmasının devam ettiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi."
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi. pic.twitter.com/LeAC573ZwS— KEGM (@kiyiemniyet) January 16, 2023
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.
- 08:48
- 08:35
- 08:42
- 08:44
- 08:13