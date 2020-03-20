Yozgat'ta taksiler, okul ve personel servis araçları dezenfekte edildi

Cumhuriyet Meydanında yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, koronavirüs salgınından dolayı 125 taksi ve taksi durağının ilaçlandığını söyledi.

Bakıcı, öğrenci ve personel servis araçlarının da dezenfekte edilmesi için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Servis araçlarımızı bugün Cumhuriyet Meydanında topladık, belediye ekiplerimiz de dezenfekte çalışması yaptı. Bize bu hizmeti sağlayan Belediye Başkanımız Celal Köse ve ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.