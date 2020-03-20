Haber Giriş: Kaynak: AA
Domaniç Dağları'nda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları'nda etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzelliklere sahip ilçesi Domaniç'te son iki günde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: domaniçSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:56
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