Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sultanahmet Meydanı'ndaki boşluk havadan görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbullular evlerinde kaldı. Tarihi yarımadanın sessiz ve boş olması havadan görüntülere yansıdı.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi
Etiketler: Tarihi yarımada sultanahmet meydanıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:27
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