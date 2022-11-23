Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve kentte ikamet ettiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.